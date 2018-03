Epfenbach. (cba) Risse, Schlaglöcher und klaffende Furchen: Auch in diesem Jahr macht die Gemeinde 40 000 Euro locker, um Ortsstraßen zu reparieren und auszubessern. Mit dem Sanierungsbedarf der dörflichen Infrastruktur befasste sich der Gemeinderat noch vor der Sommerpause. Eine beschränkte Ausschreibung war durchgeführt worden, den Zuschlag erhielt die Firma Emil Eckert aus Reichartshausen. Im Rahmen eines Jahresvertrages zur Straßenunterhaltung soll flexibel und wirtschaftlich gearbeitet werden. In die Straßensanierungsmaßnahmen sollen 35 000 Euro, in die Ausbesserung von Rissen 5000 Euro investiert werden. Foto: Barth