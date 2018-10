Sinsheim. Viele Sinsheimer Bürger besuchten jetzt den AVR Energie-Treff, dieses Mal im neuen Geschäftsgebäude in der Dietmar-Hopp-Straße, um sich über die umweltfreundliche Heizenergie "SinsheimWärme+" zu informieren. Die Besucher hatten dort die Möglichkeit Fragen zu stellen und sich über Bauablauf, die Fernwärmepreise und die Fernwärmeausbauplanung zu erkundigen.

Darüber hinaus wurde eine Fernwärmeübergabestation präsentiert. Im Vordergrund stand die Frage, in welchen Gebieten das Fernwärmenetz weiter ausgebaut und ab wann die Fernwärme geliefert wird.

Das Fernwärmenetz der AVR wird weiterhin kontinuierlich ausgebaut: Die Werderstraße wird von der Kreuzung Westliche Ringstraße bis zur Einmündung in die Magdeburger Straße verlängert und die Fernwärmeleitung in der Magdeburger Straße wird von der Einmündung Werderstraße bis zur Einmündung Hauptstraße ausgebaut. Wenn es die Witterung zulässt, ist die Fertigstellung der Baumaßnahme zum Ende des Jahres 2013 geplant.

Die ersten Fernwärmehausübergabestationen wurden bereits in den Gebäuden installiert. Diese Baumaßnahme dient auch der weiteren Erschließung und des Ausbaus des Fernwärmenetzes der Gartenstadt-Süd.

Derzeit wird auch die Fernwärmeleitung "Am Elsenzbogen" verlängert, um die neue Wohnanlage in der Friedrichsstraße an das Fernwärmenetz anschließen zu können. In Kürze beginnen die Baumaßnahmen für jeweils zwei Hausanschlüsse in der Siedlung "Im Krebsgrund" und zwei weitere Hausanschlüsse werden für die "Spielmannsklinge" vorbereitet. Die Besonderheit der Baumaßnahme in der Spielmannsklinge liegt darin, dass die Hausanschlussleitungen über den rückwärtigen Teil, von den Klostergärten her kommend, verlegt werden.

Die Sortieranlage der AVR Kommunal GmbH auf dem Gelände der Deponie ist seit Herbst diesen Jahres an das Fernwärmenetz angeschlossen, so dass hier ein weiterer Großkunde die Möglichkeit der umweltfreundlichen Fernwärme "SinsheimWärme+" nutzt. Im kommenden Jahr wird auch die Fernwärmeleitung von der Kreuzung Muthstraße-/Bahnhofstraße bis zur Muthstraße 13 verlängert und die Hauptstraße wird von der Kreuzung Friedrichstraße bis zur Hauptstraße 131 und zur Hausnummer 140/142 (über die Freitagsgasse) an das Fernwärmenetz angeschlossen. Diese Baumaßnahmen sind für das Jahr 2014 vorgesehen. Im Jahr 2014 werden außerdem folgende Straßen an das Fernwärmenetz angeschlossen:

Verlängert wird die Fernwärmeleitung in der Hebelstraße von der Kreuzung Werderstraße bis zur Kreuzung Adalbert-Stifter-Straße und in der Westlichen Ringstraße von der Kreuzung Scheffelstraße bis zur Westlichen Ringstraße 10 a. Neu erschlossen werden in 2014 folgende Straßen:

Dresdner Straße von der Einmündung Magdeburger Straße bis zur Kreuzung Westliche Ringstraße, die Breslauer Straße von der Kreuzung Westliche Ringstraße bis zur Breslauer Straße 6 und die Scheffelstraße von der Scheffelstraße 9 bis zur Einmündung in die Westliche Ringstraße. Für die Gebiete Sinsheim Süd und Sinsheim Ost sind derzeit noch keine Auskünfte zur Bauzeit möglich. In der Planung für das Jahr 2014 ist der Ausbau noch nicht vorgesehen.

Zur konkreten Planung des weiteren Ausbaus des Fernwärmenetzes ist es erforderlich, dass die AVR Energie GmbH ausreichend Fernwärmeanschlüsse in einer Straße verlegen kann, so dass der Ausbau wirtschaftlich ist.

Die AVR Energie richtet daher die Bitte an interessierte Fernwärmekunden, dass sie sich mit der Kundenberatung in Verbindung setzen möchten.

Seit 2009 baut die AVR kontinuierlich das Fernwärmenetz in der Kernstadt aus. Bisher wurden ca. 13 km Kilometer Hauptleitung - und ca. 4,3 km Versorgungsanschlussleitungen verlegt.

Info: www.avr-energie.de.