Von Wolfgang Kächele

Sinsheim. Seit 17 Jahren ist Peter Hofmann (54) Präsident der TSG 1899 Hofmann. Er ist zusammen mit Sponsor Dietmar Hopp das Urgestein in der Führungsetage des Vereins. Im Gespräch mit der RNZ nahm er jetzt Stellung zur aktuellen Situation der TSG.

Herr Hofmann, wie sind Sie mit der Vorrunde ihrer Mannschaft zufrieden?

Wir spielten in allen Heimspielen euphorischen und begeisternden Fußball. Leider kamen zu wenig Dreier dabei heraus. Aber unsere Mannschaft bietet in der Arena neben dem Erlebnisbad eine Art Erlebniswelt. Daher könnten auch noch mehr Spiele wieder ausverkauft sein.

Welche Gründe sehen Sie denn für das geringere Zuschauerinteresse gegenüber früheren Jahren?

Wir hatten vor allem fußballerisch ein paar schlechtere Jahre. Und dann kam der Nerven aufreibende Abstiegskampf in der vergangenen Saison dazu.

Was also muss getan werden, um die Kraichgauer wieder stärker in die Rhein-Neckar-Arena zu locken?

Zuallererst müssen wir verlorenes Vertrauen zurückgewinnen. Doch da bin ich bei der aktuellen Leistung der Mannschaft und dem Spektakel, das sie liefert, sehr zuversichtlich. Das muss doch wieder was werden.

Wie sind Sie denn mit den Zahlen der Vorrunde zufrieden?

Die Auslastung im Stadion ist zufriedenstellend. Sie liegt im Durchschnitt bei 90 Prozent. Damit belegen wir in der Bundesliga einen Platz zwischen zehn und zwölf. Das zeigt, dass die Menschen der Region mit der TSG 1899 eng verbunden sind. Man muss doch auch einmal sehen, wie viele Besucher im Fantrikot und mit Hoffe-Mützen kommen.

Herr Hopp hat im Stadionmagazin zum Dortmund-Spiel zu den Schmähgesängen gegen ihn Stellung genommen. Wie fanden Sie das?

Das ist doch sein gutes Recht. Ich arbeite seit über 30 Jahren mit Herrn Hopp sehr vertrauensvoll und kameradschaftlich zusammen. Daher balle ich oft genug die Faust in der Tasche, wenn ich höre, wie man ihn und seine Familie auf der Gästetribüne verunglimpft. Dabei sind schon viele seiner Kritiker umgekippt, wenn sie sich mal wirklich mit seinem Lebenslauf befasst haben. Ich glaube, das wollte er auch mit seiner ausführlichen Einlassung bewirken. Vor allem will er aber, dass man seine Familie aus dem Geschehen heraushält.



Die Vorrunde war sehr aufregend. Wie ist es um Ihre Nerven bestellt?

Natürlich hat unser Team immer für Spannung gesorgt. Aber es geht mir noch sehr gut. Das war am Ende der letzten Saison ganz anders. Da ging es mir wirklich schlecht. Das möchte ich nicht noch einmal erleben. Aber ich bin mir sicher: Es wird keine Zittersaison geben.