Sinsheim-Adersbach. (tk) 1000 Jahre Adersbach - Stoff für Hunderte von Geschichten - zu erfahren beim historischen Ortsrundgang am Wochenende. Adersbach, verwinkelt, Aue, Wiesenmatten: Es gibt ein Ober- und ein Unterdorf, viel pittoreske Bausubstanz. Das Melap-Programm hat sich ausgewirkt, etliche Häuser sind herausgeputzt. Wildblumen, Fähnchen und Wimpel in der Ortsdurchfahrt, junge Birken vor den Häusern. Die Zeichen auf Sommerfest.

Und was für eines: Allein die Zahl der Helfer im Festzelt á la Cannstatter Vasen zählte mit über 100 ein Sechstel der Dorfbevölkerung. In der Zeitreise durch Adersbach im Klubhaus waren die Erinnerungen Hunderter zusammengetragen: Das Hausbuch von Traudel Zimmermanns Urgroßvater etwa, erster Eintrag 1903. Es wanderte durch die Familie, vergilbt und abgewetzt. Die Rentnerin hat es in Reinschrift abgeschrieben, "viele Abende und Nächte", und führt es ihrerseits weiter.

Und: Die Römer hatten gesiedelt, "zweites oder drittes Jahrhundert", in der Gegend, die später "Adenesbach", dann Adersbach wurde: Bauer Schneider fand Ton, Steine, Scherben beim Pflügen, "die nicht hier gewachsen sind." Das war im Jahr 2001. Günter Kress, Denkmalpfleger aus Meckesheim, hat sie untersucht. Nun waren sie erstmals ausgestellt. Adersbach hat was zu bieten. Die Menschen pflegten ihr Erbe und so blieb viel erhalten: Rechen und Rodegerät, Wissen über alte Kinderspiele. Das moderne Adersbach hat eine Bürgerenergiegenossenschaft gegründet über diese aufzuklären, Werbung zu machen, Kai Zimmermann nicht müde wird.

Modernes Adersbach sind auch die "Schnapsideen" von Wolfgang Schöner. Seine Brennerei gibt es seit 93 Jahren. Das Brennrecht erwarb der Urgroßvater, gab es einem seiner Söhne. Der wanderte aus und die USA - das Brennrecht wanderte weiter. Fürs Jubiläum nahm Wolfgang Weizenmalz, im Eichenrauch getrocknet; ließ den Brand drei Jahre im Sherryfass reifen, Gaiberger Quellwasser hinzu. "Allt na cuisle" - gälisch Adersbach - heißen die 130 raren Flaschen vom "Adersbacher Waaizewisskie". Die ähneln geschmacklich einem Single Highland Malt - und bekamen sofort die Silbermedaille des Brennereiverbands.

"Natur pur", sagt Udo Bruchhäuser. Der Pfälzer zog vor 20 Jahren nach Adersbach, arbeitet im Außendienst. Hier kann er ausspannen, "man kennt sich." Klar, außer der Metzgerei von "Siegfried" gebe es "so gut wie nichts mehr", man müsse alles in Sinsheim einkaufen. Aber dort ist man in fünf Minuten. Udo Bruchhäuser gefällt’s hier. Aber es gibt da noch etwas, in Adersbach: Guten Honig von Werner Rudolf und Manuel Vierling: Herben Kastanien- und aromatischen Wald-, sowie sahnigen Rapshonig.

Am Bienenschaukasten gab es Einblicke ins anspruchsvolle Imkerhandwerk und ins faszinierende Leben der Bienenart "Carnica", die früh fliegt und selten sticht", erklären Werner Rudolf und Manuel Vierling. Schmiede, Korbflechter, Jäger und Zigarrenmacher, Räucherer und Feldbäcker - Alt-Adersbach lebte auf. Hunderte Gäste gingen zwischen Mittel- und Schützenstraße, Rauhöfer- und Schrennweg auf Tour, erklommen den Kirchturm, nahmen Platz im alten Schulzimmer. Wer’s verpasst hat: Das kommt erst in 1000 Jahren wieder.