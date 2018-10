Beim Ortstermin verdeutlichte Bürgermeister Felix Geider (li.) dem Bundestagsabgeordneten Christian Jung die Verkehrsbelastung an der Östringer Hauptstraße. Dessen Stimme hat Gewicht: Jung sitzt für die FDP künftig im Bundestagsausschuss für Verkehr. Foto: Braunecker

Östringen. (br) Auf Einladung von Bürgermeister Felix Geider hat sich der FDP-Bundestagsabgeordnete Dr. Christian Jung in der Östringer Stadtmitte einen persönlichen Eindruck von den vielfältigen Belastungen verschafft, denen die Anwohner und Passanten der Ortsdurchfahrt der Bundesstraße 292 als Folge des Verkehrsaufkommens täglich ausgesetzt sind. Christian Jung, der die Freien Demokraten künftig im Bundestagsausschuss für Verkehr und digitale Infrastruktur vertreten wird, machte sich bei seiner Visite in der Kraichgaustadt dafür stark, dass bei dem Östringer Projekt zeitnah die notwendigen Planungsarbeiten in die Wege geleitet werden müssen.

Insbesondere mit Blick auf die nahezu alltäglichen kilometerlangen Staus rund um das Walldorfer Kreuz und die Langzeitbaustelle im Streckenabschnitt der Autobahn 6 zwischen dem Walldorfer Kreuz und der Anschlussstelle Sinsheim sieht Jung die Menschen im nördlichen Landkreis und speziell in Östringen durch den Umleitungs- und Durchgangsverkehr "massiv belastet".

Wie Bundestagsabgeordneter Jung informierte, will das Stuttgarter Verkehrsministerium im März die Ergebnisse des Verfahrens zur Priorisierung der im Bundesverkehrswegeplan enthaltenen Straßenbaumaßnahmen in Baden-Württemberg bekannt geben.

"Wenn man nicht aufpasst, fällt dann ein Projekt wie in Östringen plötzlich aus der Planung heraus beziehungsweise wird nicht verwirklicht, weil es in der Priorität nach hinten geschoben und später mit fehlenden Planungskapazitäten argumentiert wird", sagte Jung im Gespräch mit Bürgermeister Geider.

Gegenüber dem Stuttgarter Verkehrsministerium hatte Bürgermeister Geider im Rahmen des Priorisierungsverfahrens schon 2017 noch einmal mit Nachdruck auf die besondere Dringlichkeit eines zügigen Planungsbeginns hingewiesen und dabei unter anderem auch auf die nach wie vor überhöhte Lärmbelastung entlang der Ortsdurchfahrt Bezug genommen, die den verbindlichen Vorgaben der Europäischen Union zuwiderläuft.

Auch die für die Region zuständigen Landtagsabgeordneten aus den Reihen der grün-schwarzen Stuttgarter Regierungskoalition hatten sich im Sommer des vergangenen Jahres vor Ort in Östringen im Beisein des Rathauschefs von der hohen Verkehrsbelastung überzeugen können.