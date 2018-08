Östringen. (zg) Um die Sicherheit der Teilnehmer an der Radsportveranstaltung "Deutschland Tour" zu gewährleisten, müssen am Sonntag, 26. August, in der Zeit von circa 12.45 Uhr bis 14.30 Uhr verschiedene Straßen im Bereich Östringen voll gesperrt werden. Darauf weist das Straßenverkehrsamt im Landratsamt Karlsruhe hin.

Die Sportler fahren von Mühlhausen kommend über die Franz-Gurk-Straße (K 3520) auf die Bundesstraße 292. Danach geht es über die Landesstraße 635 (Kuhngasse), die Gemeindeverbindungsstraße Schindelberg-Stifterhof und die Kreisstraße 3517 über Eichelberg (Obere Klosterstraße) in Richtung Elsenz.

Es handelt sich um eine sogenannte Wandersperrung: Dies bedeutet, dass die Veranstalter mit der Polizei den Sportlern vorausfahren und den Streckenordnern signalisieren, die Vollsperrungen einzurichten. Sobald das Feld die Strecke passiert hat, gibt die Polizei die Straße wieder frei. Die genannten Straßen sind für höchstens eineinhalb Stunden gesperrt, so dass auch keine innerörtliche Umleitung ausgeschildert wird.