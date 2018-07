Östringen. (br) Die Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber im Industriepark steht leer, das teilte jetzt das Landratsamt Karlsruhe mit. Die rund 20 zuletzt noch in Östringen verbliebenen Flüchtlinge, eine größere Familie sowie mehrere Einzelpersonen sind zwischenzeitlich im Kreisgebiet anderen Quartieren der sogenannten Anschlussunterbringung zugeordnet worden.

Die in der Regie des Landkreises Karlsruhe geführte Einrichtung im Östringer Industriepark diente seit April 2016 der vorläufigen Unterbringung von Asylsuchenden in einer frühen Phase ihres Verfahrens zur Prüfung der Asylberechtigung. Zu diesem Zweck war das im Eigentum der Betreibergesellschaft des Industrieparks stehende ehemalige Bürogebäude des früheren Östringer Nylonfaserwerks vom Landkreis angemietet und bedarfsgerecht für eine Aufnahmekapazität von bis zu 300 Personen ertüchtigt worden.

Bei einer internen Schlussfeier im Foyer der Gemeinschaftsunterkunft (GU) dankte Dominik Weiskopf, Leiter Amt für Integration des Karlsruher Landratsamts, nachdrücklich allen Haupt- und Ehrenamtlichen, die sich in den zurückliegenden knapp zweieinviertel Jahren bei der Betreuung der zeitweise bis zu 280 in der Einrichtung untergebrachten Menschen engagiert hatten. Weiskopf freute sich zusammen mit dem Östringer Bürgermeister Felix Geider, dass auf vergleichsweise engem Raum das Zusammenleben von Menschen unterschiedlichster Nationalitäten, so beispielsweise aus Syrien, Irak, Iran, Afghanistan, Togo und Kamerun, weitestgehend störungsfrei organisiert werden konnte. Während ihres Aufenthalts in der GU konnten die Asylbewerber nicht zuletzt dank der vielfältigen Unterstützung durch die Mitglieder des Östringer Flüchtlingshilfevereins unter anderem Sprachkurse belegen oder ein Bewerbungstraining absolvieren, während für die Kinder beispielsweise Hausaufgabenbetreuung angeboten oder ein Fahrdienst zum Kindergarten Eichelberg organisiert wurde.

Gleichermaßen Dank für die allseits gute Kooperation bei dem Projekt sagte nun auch Reiner Murach als Repräsentant der Industriepark Östringen GmbH, die nun den Blick nach vorne richten und ein neues Konzept zur gewerblichen Nutzung des viergeschossigen Gebäudes entwickeln wird.

Neben der Gemeinschaftsunterkunft sind schon seit einiger Zeit auch die weiteren einst von Landkreis in Östringen dafür angemieteten Wohnquartiere in der Haupt- und in der Allmendstraße geräumt worden.