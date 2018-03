Sinsheim. (rnz) Würden die Züge auf der S-Bahnlinie zwischen Sinsheim und Eppingen etwas schneller fahren, dann wären sie pünktlicher. Ob durch Umbaumaßnahmen an der S5-Linie eine Beschleunigung ermöglicht werden kann, das sollte in einer Voruntersuchung ermittelt werden. Das war das Ergebnis einer Besprechung in der Verwaltungsstelle Steinsfurt, zu der der Landtagsabgeordnete Albrecht Schütte unter anderem seine Parlamentskollegin und Staatssekretärin Friedlinde Gurr-Hirsch (CDU) sowie Vertreter der Bahn eingeladen hatte.

Viele Pendler ärgern sich über vergleichsweise häufige Verspätungen auf der Linie entlang der Elsenz. Da die Strecke ab Meckesheim nur eingleisig ist und die Bahn in Eppingen innerhalb weniger Minuten umkehren muss, schaukelt sich die Verspätung häufig hoch, so lautete die Bestandsaufnahme.

Gurr-Hirsch auf die Vorteile einer verbesserten Anbindung bis zur Gartenschau in Eppingen 2021 hin, und Steinsfurts Ortsvorsteher Rüdiger Pyck machte auf die Dringlichkeit auch aufgrund der Verkehrs- und Stausituation auf der Autobahn aufmerksam. Gemeinsam kam man zu dem Ergebnis, dass eine Machbarkeitsstudie für die bauliche Anpassung für die Beschleunigung an der Strecke der richtige Weg sei.

Wenn die Züge statt 80 bis zu 100 Stundenkilometer fahren könnten, entstünden zeitliche Reserven. Während bei der Realisierung ganz erhebliche Anteile der Kosten von Bund bzw. Land zu tragen wären, ist die Machbarkeitsstudie von der kommunalen Ebene zu finanzieren. Daher wollen sich Gurr-Hirsch und Schütte gemeinsam an die Landräte von Heilbronn und Rhein-Neckar wenden, um für eine Finanzierung der Machbarkeitsstudie zu werben.

Günter Brenner von der Stadt Eppingen warb für einen 30-Minuten-Takt zwischen den beiden Großen Kreisstädten. Dafür müsse ein zusätzliches Kreuzungsgleis in Steinsfurt oder Reihen eingerichtet werden. Dafür sehe er als nächsten Schritt eine Studie zu den Kosten dieser Maßnahmen und eine Potenzialanalyse über zusätzlich Fahrgäste, die durch eine Taktverbesserung erreicht werden könnten. Auch deswegen will man bei den Kreisen vorsprechen.