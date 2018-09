Sinsheim. (zg) Abwechslungsreich sollen sie sein, die Kulturtage: Ab dem morgigen Samstag finden über sieben Wochen hinweg 30 Veranstaltungen statt. Ein Überblick:

> "Ohrenzeuge 3" - Sinsheim hat Kultur(en): Konzert des Volksensembles Sinsheim im Musiksaal des Wilhelmi-Gymnasiums, Samstag, 22. September, 19.30 Uhr, Sonntag, 23. September, 18 Uhr.

> Literatur-Café "Aufgeblättert…": Organisiert von der Stadtbibliothek, im Jugendhaus am Samstag, 22. September, 15 bis 17 Uhr.

> Tag der offenen Tür und Einweihung der Kleinkunstbühne Städtisches Kulturquartier "Würfel": Programm mit Kabarettist Arnim Töpel und dem Amateurtheater "Die Würfel", Sonntag, 23. September, ab 13 Uhr.

> 20. Kraichgau-Lauf: Volks- und Spendenlauf des SV Rohrbach, Start: Kreuzgrundhalle in der Bruchstraße am Sonntag, 23. September, 8.30 Uhr.

> 42. Jahresfotoausstellung des Fotoclubs Sinsheim: Montag, 24. September, 19 Uhr, zu sehen bis 26. Oktober.

> 33. Fotobörse des Fotoclubs Sinsheim: Sonntag, 14. Oktober, 10 bis 15 Uhr, Elsenztalhalle.

> "Hexen": Theater von Peter Lund und Danny Ashkenasi, Badische Landesbühne, im Musiksaal des Wilhelmi-Gymnasiums Sinsheim, Mittwoch, 26. September, 19.30 Uhr.

> Zweite Sinsheimer Best Ager-Discoparty: im Hotel Kamps in Sinsheim-Ehrstädt, am Freitag, 28. September, 20 Uhr.

> Erstes Weißwurstfrühstück mit der Stadtkapelle: in der Sporthalle der Carl-Orff-Schule am Mittwoch, 3. Oktober, 10 bis 13 Uhr.

> Monet Bläserquintett: Konzert der Kulturstiftung Rhein-Neckar-Kreis in der Stiftskirche am Samstag, 6. Oktober, 19.30 Uhr.

> "Bullshit ist kein Dünger": Kabarett von und mit Frederic Hormuth im Städtischen Kulturquartier "Würfel" am Samstag, 6. Oktober, 20 Uhr und Sonntag, 7. Oktober, 19 Uhr, Eintritt 15 Euro, ermäßigt 13 Euro.

> "Die Zirkusratte": Kinder- und Familientheater im Jugendhaus am Sonntag, 7. Oktober, 15 Uhr.

> Eröffnung des Sinsheimer Herbstes: in der Innenstadt am Sonntag, 14. Oktober, ab 13 Uhr.

> Kleiner Kunstmarkt zum Sinsheimer Herbst: in der Allee an der Elsenz am Sonntag, 14. Oktober.

> Orchesterkonzert: in der Sporthalle der Carl-Orff-Schule am Samstag, 20. Oktober, 19 Uhr.

> Kinder- und Jugendfilmtage: im Citydome Sinsheim, Programm: Montag, 22. Oktober, "Hilfe, unser Lehrer ist ein Frosch"; Dienstag, 23. Oktober, "Antboy"; Mittwoch, 24. Oktober, "Timm Thaler"; Donnerstag, 25. Oktober, "Amelie rennt"; Freitag, 26. Oktober "Captain Fantastic", ab 9 Uhr, vier Euro Eintritt.

> "Leben des Galilei": Theater von Bertold Brecht, Badische Landesbühne, im Musiksaal des Wilhelmi-Gymnasiums am Mittwoch, 24. Oktober, 19.30 Uhr.

> "The Songs of Lou Reed": Konzert von Karl Schramm und Didi Leinberger im Städtischen Kulturquartier "Würfel" am Samstag, 27. Oktober, 20 Uhr.

> Messe D-Dur: von Antonín Dvorák in der evangelischen Stadtkirche am Sonntag, 28. Oktober, 17 Uhr.

> "Wildes Holz - Ungehobelt": Veranstaltung aufgrund eines Todesfalls abgesagt, Karten können bei den Vorverkaufsstellen zurückgegeben werden, bei denen sie erworben wurden.

> "Lizzy auf Schatzsuche": Kinder- und Familientheater im Jugendhaus am Sonntag, 4. November, 15 Uhr.

> "Voll integriert! Aber mein Schutzengel hat Burnout": Kabarett von Boris Stijelja im Städtischen Kulturquartier "Würfel" am Sonntag, 4. November, 19 Uhr, Eintritt 15 Euro, ermäßigt 13 Euro.

> "Wege der Verwandlung" Emotionen als Kraftquelle entdecken - seelische Verletzungen heilen: Vortrag von Pater Dr. Anselm Grün in der Sporthalle der Carl-Orff-Schule am Montag, 5. November, 19 Uhr.

> Gonzo’s - "Ausgestöpselt": Konzert im Musiksaal des Wilhelmi-Gymnasiums am Freitag, 9. November, 20 Uhr.

> "Die Wirtin", Theaterkomödie von Peter Turrini frei nach Goldoni: im Musiksaal der Carl-Orff-Schule, 10., 11., 17. und 18. November sowie 8. und 9. Dezember, samstags 20 Uhr, sonntags 18 Uhr.

> 23. Jahresausstellung des Kunstkreises Kraichgau: im Rathaus Sinsheim, Vernissage am Montag, 12. November, 18.30 Uhr, geöffnet bis 19. Dezember.

Info: Karten im Vorverkauf gibt es im Bücherland und bei der Buchhandlung Doll.