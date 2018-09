Von Tim Kegel

Sinsheim-Steinsfurt. Seit 150 Jahren heißt es "Unsere Freizeit für Ihre Sicherheit", seit 150 Jahren ist die Freiwillige Feuerwehr Steinsfurt dieses Jahr im Einsatz. Dies soll am kommenden Wochenende groß gefeiert werden. Im Vorfeld sprach die RNZ mit dem Vorstandsteam über die Steinsfurter Wehr, übers Jubiläum und darüber, wie es ist, heute Feuerwehrmann zu sein.

Die Feuerwehr Steinsfurt: Drittälteste Wehr auf Sinsheimer Boden, 32 Aktive, etliche Förderer und eine große Altersmannschaft, zwölf Jugendliche im Alter von acht bis 17 Jahren, "Anteil männlich weiblich etwa ,fifty-fifty’", sagt Jugendleiter Connor Siffling. Beim alten Lehrerwohnhaus an der Verwaltungsstelle steht der Festausschuss beisammen, bastelt fürs Jubiläum Tischdeko aus Sperrholz und Rohren: Kommandant Sebastian Frank, sein Bruder und Gruppenführer Holger und sein Vater Erwin, Ehrenkommandant und dabei seit "irgendwas 1960"; außerdem Vizekommandant Dirk Littig, Jugendleiter Siffling und Feuerwehrmann Markus Eiermann. Sie erzählen von ihrem Alltag und ihrem Fest.

Besonders sei im Grunde jede Feuerwehrabteilung, schildert Sebastian Frank, einziger Berufsfeuerwehrmann in der Runde. In Steinsfurt sei man nah an der Autobahn, sei bei Unfällen eine Art Nachrückzug. Da bekommt man schlimme Szenen zu sehen, oder nicht? "In der Gemeinschaft", sagt Frank, "kann man’s jedenfalls besser verarbeiten."

Einsatzrekord: Im Jahr 2018 ist die Truppe so oft wie noch nie ausgerückt. Stattliche 47 Einsätze sind es bisher. 32 waren es 2017. Dies liege zwar mit an den Unfällen auf der Autobahn, aber auch an Fehlalarmen empfindlicher Brandmeldeanlagen. Noch dazu seien mehr Menschen als früher besser vernetzt. "Man wählt heute schneller die 112", sagt Holger Frank. Besonders stressig war’s in der Silvesternacht: Ein altes Bahnwärterhäuschen aus dem Jahr 1862 brannte ab.

Verändert habe sich das Feuerwehrwesen - zum Guten wie zum weniger Guten. "Die Wehren arbeiten top zusammen", sagt Kommandant Sebastian Frank. Sein Vater Erwin erinnert sich: "Früher kamst du zum Einsatz - und es hieß: ,Was sucht ihr hier? Das ist unser Feuer.’" Beim Großbrand der Firma Schaffer Schaum vor über 15 Jahren packten die Steinsfurter dann schon gemeinsam mit 200 Feuerwehrleuten aus dem gesamten Kreis an. Stadtverwaltung und Ratsgremien stuften die Bedeutung der Feuerwehren richtig ein: "An Unterstützung fehlt’s nicht."

Schwierig für die Einsatzbereitschaft seien zunehmend die fordernden Berufe in anderen Städten. Hinzu komme die angespannte Verkehrslage. "Wenn du in Heidelberg oder schon in Walldorf den Piepser hörst, brauchst du eigentlich nicht ausrücken", sagt Vizekommandant Dirk Littig. Als alle Steinsfurter Feuerwehrleute noch im Ort Arbeit hatten, sei das gut für die Schlagkraft gewesen. Schwierig sei es, aktive Mitglieder zu finden, weiß nicht nur Jugendwart Connor Siffling. Feuerwehr bedeutet Zusatzbelastung, bereit zu sein, wenn’s gilt. Der Alarm nimmt keine Rücksicht auf Früh- und Nachtschichten, fordernde Berufe, quengelnde Babys, gestresste Lebenspartner, Grillabende oder Feierabend-Bierchen. Letzteres gönnten sich die Steinsfurter Kameraden öfter nach Einsätzen. Auch die Feuerwehr-Frauen - in diesem Bezug die Partnerinnen - seien meistens ähnliche Überzeugungstäter: "Das schweißt schon zusammen."

Quereinsteiger gesucht: Nachwuchsprobleme hat fast jeder Verein. Bei der Feuerwehr Steinsfurt klemmt’s weniger bei der Jugend, "aber wer bleibt dauerhaft einer von den Aktiven?", fragt sich Dirk Littig. Gute Erfahrungen habe man mit Quereinsteigern gemacht, mit jungen interessierten Menschen - technikbegeistert, hilfsbereit, couragiert und mutig - "die bewusst bei der Feuerwehr vorbei schauen und dabei bleiben". Solche Persönlichkeiten blieben "gern bei der Stange", hat Sebastian Frank erlebt und sie erlebten dann "eine sinnvolle Tätigkeit und Kameradschaft".

Anekdoten gibt es in 150 Jahren zu viele, um sie sich alle zu merken. Sicher, da war der Magirus Deutz-Mannschaftswagen, ein umgerüstetes Militärfahrzeug, mit dem die Steinsfurter "bis in die frühe Neuzeit" anrückten und das heute im Auto- und Technik-Museum steht. Für gemeinsame Wanderungen haben sie einen Bollerwagen gebaut, der aussieht wie eines ihrer Einsatzfahrzeuge. Aktuelle Geschichten: scheinbare Flugzeugabstürze - und gleich zwei davon - hätten beim jüngsten Sinsheimer Flugtag den Steinsfurtern das kalte Grausen über den Rücken gejagt. Zum Glück waren es nur eine Außenlandung eines Segelflugzeugs und ein allzu akrobatischer Kunstflugpilot, der "im Sturzflug hinterm Adersbacher Wald" verschwand und nicht mehr gesehen wurde. "So was nimmt man ernst", sagt Markus Eiermann.

Wünsche gibt es auch: Ein neues Feuerwehrhaus käme sehr gelegen. Die Technik der Feuerwehr Steinsfurt steht im Untergeschoss der Verwaltungsstelle. Dort ist es eng; Vereinsräume und manche Ausrüstungsgegenstände verteilen sich aufs gegenüberliegende Haus. Kommt Zeit kommt Rat - beschweren könne man sich schließlich auch nicht.

Das Fest beginnt im internen Kreis schon am Freitag mit einem Totengedenken auf dem Steinsfurter Friedhof und einem Festbankett für geladene Gäste. Ein mal rockiges, mal zünftiges Feuerwehrfest zum 150. Jubiläum beginnt am Samstag, 29. September, beim Dorfabend mit "Fate" als Liveband ab circa 19 Uhr. Zuvor findet die Hauptübung ab 13 Uhr beim evangelischen Kindergarten Steinsfurt statt. Einen Familientag rund ums Feuerwehrhaus gibt es am Sonntag; er beginnt um 12 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst. Ab 12.30 Uhr werden Fahrzeuge von früher und heute ausgestellt, heißt es Feuerwehr zum Anfassen an verschiedenen Stationen. Einer der Höhepunkte ist ein Feuerlöschtrainer. Es soll gezeigt werden, wie man einen Feuerlöscher richtig benutzt. Dazu schmecken deftige Küche, Kaffee und Kuchen.