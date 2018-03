Sinsheim. (zg) Im kommenden Jahr feiert die Elsenztalbahn ihr 150-jähriges Bestehen. Darauf wies Dolores Speitel von DB Station&Service aus Heilbronn in einer Sitzung des Arbeitskreises Nahverkehr hin: "An den Jubiläumsfeierlichkeiten werden sich alle Kommunen von Neckargemünd bis Bad Friedrichshall und von Sinsheim bis Eppingen beteiligen." Zentraler Veranstaltungsort wird der Sinsheimer Hauptbahnhof sein. Dort findet ein Bahnhofsfest mit einer Fahrzeugschau und Informationsständen der ÖPNV-Betreiber statt. Auch an den Bahnhöfen Jagstfeld und Eppingen wird es jeweils eine Fahrzeugschau und Infostände geben. Dort besteht auch die Möglichkeit an Lokmitfahrten. Ein Gewinnspiel rundet das Angebot für die Besucher ab", so Dolores Speitel.

Mit Blick auf die Schaffung einer neuen kreisübergreifenden Verbindung im ÖPNV von Sinsheim über den Stadtteil Hilsbach hinaus in den Landkreis Karlsruhe Richtung Tiefenbach und Odenheim mit Anschluss an die S31 nach Bruchsal und weiter nach Karlsruhe sowie die verbesserte Anbindung von Eppingen-Elsenz wurde jetzt das Linienangebot in diesem Bereich untersucht. "Wir haben die bestehenden Buslinien, welche in diesem Bereich verkehren, analysiert und bewertet", gaben Jürgen Heß vom Verkehrsforum 2000 und Jens-Jochen Roth von den Eisenbahnfreuden Kraichgau bekannt.

Auf Basis der Analysen wurde ein erster Vorschlag ausgearbeitet, welcher die Grundlage für ein Abstimmungsgespräch mit Vertretern des Karlsruher Verkehrsverbundes und des Landratsamts Karlsruhe bildet. Die Verknüpfung von Buslinien in dem Landkreis-Dreieck Hilsbach/Elsenz/Odenheim könnte dazu beitragen, den ÖPNV nicht nur in diesem Bereich attraktiver zu machen, sondern auch die Verbindung von touristischen Zielen wie den Tiefenbacher Kreuzbergsee, den Erlebnisweg Hilsbacher Eichelberg und den Steinsberg unterstützen.

Beim S-Bahn-Verkehr steht vor allem die Verbesserung der Pünktlichkeit im Vordergrund. "In Bezug auf den neuen Jahresfahrplan, der im Dezember in Kraft tritt, wird es lediglich zu kleineren Veränderungen im Minutenbereich kommen", so Christoph Rothfuß von DB Regio Mitte aus Mannheim. Zukünftig werden ausschließlich Elektrotriebwagen der Baureihe ET 425 zum Einsatz kommen. Die Ära von Lok bespannten Zügen geht damit im Kraichgau zu Ende. Im Zuge dieser Umstellung wird es eine neue schnelle Nachtverbindung mit dem RE von Sinsheim (Abfahrt 23.12 Uhr) nach Heilbronn (Ankunft 0.00 Uhr) geben. "Eine neue Stadtbahnverbindung mit der S 42 von Sinsheim (Abfahrt 0.12 Uhr) nach Heilbronn rundet das nächtliche Angebot ab", so Nadine Günther von der Albtal-Verkehrs-Gesellschaft abschließend.

Im nächsten Jahr sind wieder Baumaßnahmen vorgesehen. Nach aktuellem Stand erfolgt vom 17. Februar bis zum 5. März eine Totalsperrung zwischen 9.30 und 15.30 Uhr zwischen Heidelberg und Neckargemünd. Eine weitere Sperrung betrifft die Schwarzbachtalbahn vom 9. März bis 22. April.