Die Feuerwehr rückte am Freitag zu einem Brand in der Kraichgauschule aus. Vier jugendliche Brandstifter konnten von der Polizei gefasst werden. Foto: Julian Buchner

Eppingen-Elsenz. (fsd) Vier 13-jährige Kinder haben am Freitagabend in der Kraichgauschule Feuer gelegt und einen Sachschaden in Höhe von rund 95.000 Euro verursacht. Personen wurden nicht verletzt. Nach Polizeiangaben verschafften sich die unmündigen Täter über ein geöffnetes Fenster Zutritt ins Gebäudeinnere. Hier zündelten diese mit mitgebrachten Feuerzeugen und Zündhölzern bis schließlich ein Kleinbrand ausbrach. Die vier flüchteten, konnten aber durch die Polizei kurz darauf habhaft gemacht werden.

Vom Brand betroffen waren das Foyer und das Schülercafé, wie Schulleiter Günter Schimek auf Nachfrage erklärte. Durch das rasche Eingreifen der Feuerwehr konnte der Brand gelöscht werden. Zudem verhinderten Brandschutztüren, dass sich das Feuer im Treppenhaus und im Obergeschoss ausbreiten konnte. Die Feuerwehr Eppingen war mit insgesamt sieben Löschfahrzeugen und 51 Einsatzkräften vor Ort. Ebenfalls im Einsatz waren der Rettungsdienst mit seinen Ersthelfern aus Eppingen und Elsenz sowie fünf Rettungsfahrzeuge, zwei Notärzte und ein leitender Notarzt.

Bei einer Besichtigung am Samstag entschied der Schulleiter, den Unterricht am heutigen Montag ausfallen zu lassen. "Wir haben die Elternvertreter benachrichtigt, dass am Montag kein Unterricht stattfindet." Darüber hinaus hält die Schule heute eine Krisenkonferenz ab, um zu besprechen, wie der Schulbetrieb zeitnah wieder aufgenommen werden kann.

Die Kriminaltechnische Untersuchung der Polizei ist bereits abgeschlossen. Schimek wartet derzeit auf grünes Licht der Feuerwehr, die noch eine Schadstoffmessung durchführt. Geplant ist, dass der Unterricht am Dienstag wieder stattfinden kann. Die Schüler sollen laut Schimek dann über das Treppenhaus ins Obergeschoss geleitet werden, wo der Unterricht stattfindet.

Bis die Schäden behoben werden können, wird es allerdings eine Zeit dauern. "Es wird sicherlich bis Ende des Schuljahres kein normaler Unterricht mehr möglich sein", sagt Schimek.