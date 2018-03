Sinsheim. (pol/red) Einen Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss verursachte ein 37-jähriger Renault-Fahrer am Freitagabend auf der B 292 bei Sinsheim. Der Mann war kurz vor 21 Uhr von Eschelbach in Richtung Sinsheim-Dühren unterwegs. In einer langgezogenen Linkskurve kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte in die Leitplanken. Anschließend fuhr ein einfach weiter. Ein Verkehrsteilnehmer meldete kurz darauf massive Leitplankenschäden.

Zudem sei er mit seinem Auto über Fahrzeugteile gefahren. Ob dieses dabei beschädigt wurde, ist bislang nicht bekannt. Bei der Aufnahme des Sachverhalts konnte das Kennzeichen des unfallverursachenden Autos aufgefunden werden. Wenig später konnte auch das massiv unfallbeschädigte Fahrzeug im Ortskern von Dühren, verlassen abgestellt, festgestellt werden. Ein 37-jähriger Mann stand auf der gegenüberliegenden Straßenseite und gab sich als Fahrer zu erkennen.

Dieser stand deutlich unter Alkoholeinfluss. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von rund 1,6 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Im Rahmen weiterer Ermittlungen wurde bekannt, dass der 37-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Gegen ihn wird nun wegen Straßenverkehrsgefährdung, Unfallflucht und Fahren ohne Fahrerlaubnis ermittelt.