Waibstadt. (pol/mare) Auf die feinen Köstlichkeiten hatte es der ungebetene Gast nicht abgesehen. Ein Einbrecher war in der Nacht auf Dienstag hinter den Einnahmen eines Feinkostladens in der Langen Straße/Ecke Humboldtstraße her. Beute machte er nur wenig.

Zutritt verschaffte sich der Täter rabiat: Er zerstörte an einem Fenster zunächst gewaltsam den Rollladen und warf anschließend mit einem Stein die Fensterscheibe ein. So gelangte er zum Verkaufsraum.

Aus einer Kasse ließ er einen geringen Bargeldbetrag mitgehen. Anschließend ergriff er auf selben Wege wie er hereingekommen war wieder die Flucht. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 4000 Euro geschätzt.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Sinsheim unter Telefon 0 72 61 / 69 00 in Verbindung zu setzen. Alternativ auch mit dem Polizeiposten Waibstadt unter Telefon 0 72 63 / 58 07.