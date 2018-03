Sinsheim (pol/run) - Am Montag kam es kurz vor Mitternacht an der Einmündung des Schwimmbadwegs in die Friedrichstraße in Sinsheim zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Skoda Yeti und einem Audi A4. Hierbei wurden sowohl der 56-jährige Skodafahrer, als auch der 26-jährige Audilfahrer verletzt. Sie mussten notärztlich versorgt werden und wurden in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Nach bisherigem Ermittlungsstand wollte der Fahrer des Skoda in die Friedrichstraße einfahren. Auf der Vorfahrtsstraße fuhr jedoch der Audi in Richtung Hauptstraße. Beide Fahrzeuge stießen im Kreuzungsbereich zusammen. Es entstand Sachschaden in Höhe von 11.000 Euro.

Die Fahrzeuge musste aufgrund der erheblichen Beschädigungen abgeschleppt werden. Die Polizei Sinsheim sucht nun nach Zeugen, insbesondere nach einem bislang unbekannten Autofahrer, der zum Unfallzeitpunkt die Friedrichstraße in Richtung Schwarzwaldstraße befuhr. Die Beamten erhoffen sich dadurch den Unfallhergang besser rekonstruieren zu können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07261 6900 zu melden.