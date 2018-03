Eschelbronn. (pol/gun) In Eschelbronn hat es zwischen Montag und Mittwoch einen weiteren Einbruchsversuch gegeben. Das berichtet die Polizei.

Am Mittwochnachmittag stellten Bewohner in der Bahnhofstraße fest, dass an der Eingangstür eines Fotogeschäfts manipuliert und die äußere Scheibe der Doppelverglasung eingeschlagen worden war.

Die bislang Unbekannten scheiterten offenbar beim Versuch sich Zutritt zu den Räumlichkeiten zu verschaffen. Es entstand lediglich Sachschaden in bislang noch nicht bezifferter Höhe.

Möglicherweise besteht ein Zusammenhang mit dem Einbruch ins örtliche Einwohnermeldeamt in der Nacht auf Dienstag, bei dem ein geringer Bargeldbetrag erbeutet wurde.

Auch hier hatten ein oder mehrere Täter ein Fenster eingeschlagen, um in das Gebäude zu gelangen. Ob in Eschelbronn tatsächlich Serieneinbrecher am Werk sind, müssen weitere Ermittlungen klären.

Zeugen, die zwischen Montag, 16 Uhr, und Mittwoch, 17 Uhr, verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Sinsheim unter Telelfon 0 72 61 / 69 00 in Verbindung zu setzen.