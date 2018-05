Eppingen. (jos) Unbekannte haben in der Zeit zwischen Christi Himmelfahrt und Samstag, 12. Mai, einmal mehr ein Kreuz (Foto: Semek) im Museumsfriedhof in Eppingen zerstört. Der mit viel Aufwand, aber auch mit einigen Kosten angelegte Friedhof ist ein Teil des Museums "Zeugnisse religiösen Volksglauben" und in seiner Darstellung einzigartig. Zu sehen sind Kreuze aus den Pyrenäen, der Auvergne, dem Schwarzwald, dem Alpenraum sowie drei steinerne Grabsteine vom Eppinger Friedhof und der Grabstein des Pfarrers Westenfeld aus dem Jahr 1789. Die gesamte Anlage um den Kirchturm der katholischen Kirchengemeinde ist neben der Kirche ein Anziehungspunkt in der Eppinger Altstadt.

Hinweise auf die Täter nehmen die katholische Pfarrgemeinde, Telefon 07262 / 4954, und das Eppinger Polizeirevier, Telefon 07262 / 60950, entgegen.