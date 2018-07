A 6 bei Sinsheim. (pol/rl) Zwei Leichtverletzte und rund 12.000 Euro Sachschaden forderte ein Auffahrunfall bei Sinsheim am frühen Sonntagnachmittag. Laut Polizeibericht war ein 31-jähriger VW-Fahrer kurz nach 13 Uhr auf dem mittleren Fahrstreifen in Richtung Mannheim unterwegs. In Höhe der Fahrbahnverengung auf zwei Spuren musste er wegen eines Staus anhalten. Ein ihm folgender 30-jähriger Smart-Fahrer sah den Stau zu spät und fuhr auf den VW auf.

Der Smart-Fahrer und seine 27-jährige Beifahrerin erlitten leichte Verletzungen und kamen nach notärztlicher Erstversorgung vorsorglich in ein Krankenhaus. Der Smart musste abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme kam es zu einem drei Kilometer langen Stau.