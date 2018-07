Sinsheim/Mannheim. (pol/van) Planenschlitzer sollen im Bereich der Autobahn A6 ihr Unwesen getrieben haben. In der Nacht von Samstag auf Sonntag sollen die Unbekannten an 15 Lastwagen auf der Tank- und Rastanlage Kraichgau Nord und dem Parkplatz Bucheneck die Plane aufgeschlitzt haben. Das berichtet die Polizei. Bei einem Lkw aus der Türkei wurden die Langfinger fündig und klauten offenbar eine noch nicht bekannte Anzahl an Bekleidungsstücken.

Im gleichen Zeitraum schlugen laut Polizei die Planenschlitzer auch auf dem Autobahnparkplatz Linsenbühl bei Mannheim-Vogelstang zu. Hier wurde an weiteren 18 Lastwagen und Anhängern die Plane aufgeschnitten. Entwendet wurde jedoch nichts. Auch aus dem benachbarten Hessen wurden weitere Taten gemeldet.

Die Ermittlungen des Autobahnpolizeireviers Mannheim und des Verkehrskommissariats Walldorf dauern an. Die betroffenen Parkräume sowie weitere Parkplätze werden nach Angaben der Beamten verstärkt überwacht.

Hinweise gehen an das Verkehrskommissariat Walldorf, Telefon 06227/35826-0, oder an das Autobahnpolizeirevier Mannheim, Telefon 0621/47093-0.