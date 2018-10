Sinsheim/Dielheim-Balzfeld. (pol/van) Unbekannte haben am vergangenen Donnerstagmorgen an der Baustelle auf der K4176 zwischen Eschelbach und Hoffenheim illegal Bauschutt entsorgt. Das teilt die Polizei mit. Ein Mitarbeiter einer Baufirma war im Bereich der Autobahnunterführung darauf aufmerksam geworden.

Bei dem Bauschutt handelt es sich um abgeschlagenen, alten Rauputz sowie weiteren Müll, der unter anderem beim Verputzen eines Hauses anfällt - darunter etliche Eimer mit Restbeständen des neuen Putzes.

Die Beamten gehen von Arbeiten an Fassaden als auch im Inneren eines Hauses aus. In Betracht kommen sowohl privat als auch gewerblich durchgeführte Renovierungsarbeiten. Aufgrund der Lage könnte der Schutt von einem Anwesen in der näheren Umgebung stammen, so die Polizei. Infrage kommen dabei die Gemeinden Eschelbach, Dühren, Hoffenheim, Balzfeld und Horrenberg.

Hinweise gehen an das Polizeirevier Sinsheim, Telefon 07261/690-0.