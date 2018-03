Sinsheim. (pol/mare) Beinahe hätte es gekracht: Ein Ausweichmanöver und eine Vollbremsung haben am Freitagnachmittag einen schlimmen Unfall verhindert. Ein Mazda-Fahrer hatte sich als Verkehrsrowdy aufgeführt. Das teilt die Polizei mit.

Aber von vorne: Ein 70-jähriger Mann war in Begleitung seiner Frau mit seinem schwarzen VW Touran auf der Landdesstraße L 550 von Sinsheim in Richtung Weiler unterwegs. Gegen 13.20 Uhr wurde er kurz nach der Autobahnüberführung von einem silbernen Mazda überholt. Als in diesem Moment der gesuchte, unbekannte Autofahrer entgegen kam, musste der Mazda-Fahrer - das Kennzeichen liegt den Beamten vor - abrupt nach rechts ziehen, um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden.

Dies veranlasste den 70-Jährigen jedoch dazu, eine Vollbremsung hinzulegen, damit es nicht zu einer Kollision seinerseits mit dem Mazda kam. Anschließend fuhr der Mazda-Fahrer in Richtung Weiler weiter und konnte auch nicht mehr von dem 70-Jährigen Touran-Fahrer eingeholt werden.

Die Ermittlungen wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung gegen den Fahrer des Mazda sind eingeleitet. Als wichtigen Zeugen sucht das Polizeirevier Sinsheim den Autofahrer oder Autofahrerin, dem Mazda ausweichen musste. Er wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Sinsheim, Telefon 0 72 61 /69 00, in Verbindung zu setzen.