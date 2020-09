Sinsheim. (pol/kaf) In der Nacht von Freitag auf Samstag versuchten Unbekannte in eine Metzgerei in der Hauptstraße einzubrechen. Wie die Polizei mitteilt, gelangten sie durch ein Kellerfenster ins Gebäude, scheiterten danach aber an der Kellertüre. Der oder die Täter flüchteten in unbekannte Richtung. Zeugen können sich beim Polizeirevier Sinsheim unter der Telefonnummer 07261-6900 melden.