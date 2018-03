Sinsheim. (pol/van) Zu einem dreisten Diebstahl ist es am Mittwoch gegen 13.40 Uhr in der Eschelbacher Straße gekommen. Das berichtet die Polizei. Eine bislang unbekannte Frau soll eine 83-Jährige an der Bushaltestelle vor der Brücke bestohlen und anschließend geflohen sein.

Die aus gesundheitlichen Gründen eingeschränkte Seniorin bat die Gesuchte beim Aufziehen Ihres Rucksacks um Hilfe. Erst beim späteren Einkauf im Drogeriemarkt fiel ihr auf, dass der Rucksack geöffnet und ihr Geldbeutel sowie weitere Wertgegenstände entwendet worden waren. Der Gesamtwert der Diebesbeute beläuft sich nach Angaben der Beamten auf etwa 280 Euro.

Hinweise gehen an das Polizeirevier Sinsheim, Telefon 07261/690-0.