Sinsheim-Steinsfurt. (pol/mare) Ein 24-jähriger Mann wurde am späten Montagabend festgenommen, nachdem er in einen Hofladen in der "Alten Römerstraße" eingebrochen war. Das berichtet die Polizei.

Ein Bewegungsmelder war demnach kurz nach 22.30 Uhr angesprochen, beleuchtete den Hof und aktivierte die Videoanlage des Betriebes. Der Eigentümer verständigte sofort die Polizei und wurde zudem selbst aktiv. Er schloss den Eindringling im Verkaufsraum ein und wartete gelassen das Eintreffen der Streifen abwarten, die den 24-Jährigen festnahmen.

Das an seinem Körper versteckte Bargeld wurde sichergestellt, nach seiner erkennungsdienstlichen Behandlung wurde er wieder auf freien Fuß gesetzt.

Wie die bisherigen Ermittlungen ergaben, war während der Tatausführung ein noch nicht näher bekannter Komplize Schmiere gestanden. Ihm war die Flucht gelungen. Eine Fahndung nach ihm war ohne Ergebnis verlaufen.