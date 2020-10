Sinsheim-Rohrbach. (pol/ahn) Ein Unbekannter hat am Samstagabend versucht, einen Spaziergänger auszurauben. Wie die Polizei mitteilt, war der 24-jährige Spaziergänger gegen 20.35 Uhr mit seinem Hund auf dem Feldweg in der Verlängerung der Ehrstädter Straße unterwegs, als ihn plötzlich ein unbekannter Mann vor der Abzweigung in Richtung Steinsfurt am Arm packte. Beim Umdrehen griff der Unbekannte unvermittelt nach der geschulterten Bauchtasche, der 24-Jährige hielt sie jedoch mit beiden Händen fest.

Daraufhin schlug der Täter auf den Spaziergänger ein und stieß ihn zu Boden. Als der vorauslaufende Hund des

24-Jährigen zurückkam, ergriff der Täter jedoch ohne Beute die Flucht in Richtung Adersbach.

Durch den Angriff wurde der junge Mann verletzt. Er ging sofort zu einem Bekannten in der Nähe und alarmierte die Polizei. Der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Flüchtige wird so beschrieben: männlich, circa 35 Jahre alt, dunkel bekleidet. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/174-4444 an die Ermittler zu wenden.