Sinsheim. (pol/jeu) Am Dienstagabend wurde zum wiederholten Male versucht, auf dem Parkplatz eines Fitnessstudios in Sinsheim ein Auto aufzubrechen.

Vor den Fitnessstudios in der Carl-Benz-Straße sowie der Lilienthalstraße hatte es in den letzten Wochen vermehrt ähnliche Vorfälle gegeben. Die Polizei geht von ein und demselben Täter aus. Die Polizei Sinsheim rät Besuchern der Fitnessstudios, keine Wertgegenstände oder Taschen im Auto zu lassen.

Der Fahrer eines Audi Q5 bemerkte am Dienstag gegen 20 Uhr, das jemand versucht hatte, die Seitenscheibe einzuschlagen. Das Auto hatte er auf dem Parkplatz in der Lilienthalstraße gegen 17.30 Uhr abgestellt. Die Scheibe hielt allerdings stand, so dass lediglich Sachschaden von fast 1000 Euro entstanden sein dürfte.

Die Beamten des Polizeireviers Sinsheim haben die Ermittlungen auch in dem jüngsten Fall aufgenommen und bitten um entsprechende Hinweise unter der Rufnummer 07261/6900.