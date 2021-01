Sinsheim. (pol/mare) Ein Sattelauflieger hat sich am Mittwochmorgen von der Zugmaschine gelöst und ist gegen einen Lastzug geprallt. Das teilt die Polizei mit.

Bei dem Unfall um 7.20 Uhr in der Straße Oberer Renngrund entstand Sachschaden von rund 120.000 Euro, verletzt wurde niemand. Der 58-jährige Fahrer war mit dem Sattelzug in Richtung Landesstraße L592 unterwegs, als sich während der Fahrt der Auflieger löste und gegen einen geparkten Lastzug stieß.

Der in der Fahrerkabine sitzende 56-jährige Fahrer in dem Lastzug kam mit dem Schrecken davon. Der Lastzug war so stark beschädigt, dass er nicht mehr fahrbereit war.