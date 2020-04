Sinsheim. (pol/mare) Die Polizei hat in Sinsheim einen Poser aus dem Verkehr gezogen. Das teilen die Beamten mit.

Weil ein 22-jähriger Autofahrer seinem BMW am Dienstag um 15.20 Uhr in der Neulandstraße "aufröhren" ließ, weckte er das Interesse einer entgegenkommenden Polizeistreife. Im Schwimmbadweg wurde der Fahrer eingeholt und kontrolliert. Da an den beiden Auspuffrohren sichtbar geschweißt worden war, musste der Wagen zum Tüv. Dort stellte sich heraus, dass der Auspuff Marke Eigenbau war, der Mitteltop fehlte völlig.

Damit war die Betriebserlaubnis des Fahrzeugs erloschen und der weitere betrieb durch die Zulassungsbehörde untersagt. Gegen den Fahrer wird ein Bußgeldverfahren eingeleitet.