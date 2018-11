Sinsheim. (pol/mare) Treffer: Polizisten ist bei einer Kontrolle ein Drogenbesitzer ins Netz gegangen. Er hatte noch versucht, die Beamten auszutricksen, wie die Polizei mitteilt.

Und zwar so: Gegen 15.30 Uhr wurde ein 21-Jähriger am Mittwoch in der Bahnhofstraße von der Polizei angehalten und überprüft. Seinen Rucksack nahm er aber beim ersten Anzeichen der Ordnungshüter vom Rücken und legte ihn auf einen Fahrradcontainer.

Doch die Beamten wurden stutzig, als der 21-Jährige immer wieder - sichtlich nervös - zum Rucksack blickte. Also schauten die Polizisten mal rein. Und siehe da: 81,9 Gramm Haschisch kamen zum Vorschein.

Aber auch in der Jackentasche fanden die Beamten noch ein Gramm Marihuana in kleinen Tütchen. Daher wurde der 21-Jährige festgenommen und ein Durchsuchungsbeschluss für seine Wohnung beantragt. Hier fanden die Beamten aber keine weiteren Drogen. Der 21-Jährige wird nun wegen des Besitzes von Betäubungsmitteln angezeigt.