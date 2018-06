Sinsheim. (pol/vs) Mit einem nicht alltäglichen Fall beschäftigt sich derzeit die Polizei. Am Samstagvormittag meldeten Verkehrsteilnehmer, dass sie zwei Personen auf einem Parkplatz auf der Bundesstraße B45 zwischen Sinsheim und Hoffenheim gestoppt hatten. Die Männer bettelten die Autofahrer offenbar um Benzingeld an.

Im Zuge der Ermittlungen stießen Beamte des Polizeireviers Sinsheim auf einen mit zwei Personen besetzten silbernen Mercedes mit RE-Kennzeichen, dessen Tankanzeige bei Reserve stand. In der Mittelkonsole sollen laut Polizei allerdings 40 Euro in Geldscheinen gelegen haben. Die Recherchen ergaben außerdem, dass der 27-Jährige wegen eines vergleichbaren Falls im Mai zuletzt in Erscheinung getreten war. Ob die 40 Euro aus "Bettel-Aktionen" stammen und ob die Männer weitere Verkehrsteilnehmer stoppten, wird derzeit noch untersucht.

Die Polizei bittet weitere Opfer, sich umgehend mit der Polizei Sinsheim, Telefon 07261/6900, in Verbindung zu setzen.