Am Donnerstagabend, 8. Februar, wurde die Scheibe des Juweliers Schick zerstört. Zwei Jugendliche im Alter von 15 und 16 Jahren stehen nun in dringendem Tatverdacht. Foto: Karl Schramm

Sinsheim/Eppingen. (pol/mare/cbe) Auf einem regelrechten Diebeszug waren zwei Jugendliche im Februar in Sinsheim und Umgebung gewesen. Doch dann klickten die Handschellen und nun müssen die 15 und 16 Jahre alten Langfinger Gefängnisluft statt Parfumduft schnuppern. Denn gegen sie wurde Haftbefehl erlassen, wie die Staatsanwaltschaft Heidelberg und das Polizeipräsidium Mannheim in einer gemeinsamen Erklärung mitteilen.

Demnach stehen die Jugendlichen im dringenden Verdacht, am Abend des 8. Februar 2018 mit Hämmern versucht zu haben, die Scheiben beim Juwelier Schick in der Bahnhofstraße einzuschlagen, um Schmuck aus der Auslage zu stehlen. Da die Alarmanlage des Geschäfts aber auslöste, ließen sie von ihrem Vorhaben ab. Durch die Tat entstand ein Sachschaden von rund 10.000 Euro.

Beide Verdächtige sollen seit Anfang Februar 2018 zudem noch drei weitere Taten gemeinsam begangen haben. Davon sollen sie in zwei Fällen in demselben Drogeriemarkt in der Bahnhofstraße hochwertige Parfums im Gesamtwert von über 2000 Euro erbeutet haben. Als sie dabei in einem Fall von einer Mitarbeiterin des Marktes entdeckt wurden, sollen sie geflüchtet sein, wobei der 16-Jährige die Frau zu Boden gestoßen haben soll, um im Besitz der Beute zu bleiben.

Darüber hinaus soll bei beiden Taten noch ein dritter Täter beteiligt gewesen sein. Während in einem Fall dieser Mittäter noch unbekannt ist, wurde im anderen Fall ein 14-Jähriger identifiziert, gegen den ein getrenntes Ermittlungsverfahren betrieben wird.

Bei der insgesamt vierten gemeinsam begangenen Tat sollen die beiden Verdächtigen schließlich in eine Lounge-Bar am Karlsplatz eingebrochen sein und E-Zigaretten mit Zubehör im Wert von rund 2000 Euro gestohlen haben.

Wegen zwei weiterer Ladendiebstähle in einem Einkaufsmarkt in Eppingen und in einem Drogeriemarkt in Sinsheim wird gegen den 16-Jährigen zudem gesondert ermittelt.

Über die Auswertung von Videoanlagen in den Geschäften sowie durch Zeugenaussagen kamen die Ermittler den Jugendlichen auf die Spur, die in der Vergangenheit bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten waren.

Bei den Durchsuchungen ihrer Wohnungen wurde ein Teil der Beute sichergestellt.

Die Verdächtigen wurden bereits am vergangenen Wochenende dem Ermittlungsrichter vorgeführt, der Haftbefehle gegen beide wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls erließ. Anschließend wurden die Jugendlichen, die in Teilen Geständnisse ablegten, in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Update: 16. Februar 2018, 17.15 Uhr