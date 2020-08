Sinsheim. (pol/lyd) Am frühen Freitagmorgen wurde in eine Tankstelle in der Neulandstraße eingebrochen. Ein Zeuge hatte gegen 3.20 Uhr Schlaggeräusche gehört und vier Gestalten davonlaufen sehen. Daraufhin verständigte er die Polizei und teilte eine erste Personenbeschreibung der Tatverdächtigen mit.

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung wurden vier Personen, alle im jugendlichen und heranwachsenden Alter, auf die die Beschreibungen des Zeugen zum Teil zutrafen, am Hauptbahnhof festgestellt und kontrolliert. Ob diese Personengruppe für die Tat verantwortlich ist, wird Gegenstand weiterer Ermittlungen sein.

Nach den ersten Erkenntnissen dürfte aus dem Inneren der Tankstelle Zigaretten entwendet worden sein. In welchem Umfang steht noch nicht fest. Weitere Zeugen, die Hinweise zur Tat und oder zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Sinsheim, unter der Telefonnummer 07261/690-0 in Verbindung zu setzen.