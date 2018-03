Sinsheim. (pol/mare) Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heidelberg hat das Amtsgericht Heidelberg Haftbefehl gegen eine Jugendliche erlassen. Das teilen die Staatsanwaltschaft Heidelberg und das Polizeipräsidium Mannheim in einer gemeinsamen Meldung mit.

Nach Angaben der Polizei steht die Jugendliche im dringenden Verdacht am letzten Freitag gegen 13.20 Uhr mit einem unbekannten Komplizen in ein Anwesen in Sinsheim eingebrochen zu sein, um dort nach Wertgegenständen zu suchen und diese zu stehlen. Die Bewohner waren im Urlaub.

Ein 21-jähriger Zeuge verfolgte die 15-Jährige zunächst zu Fuß und machte eine zufällig vorbeifahrende Streifenwagenbesatzung auf sich aufmerksam. Die Jugendliche wurde durch seine Hilfe von Beamten des Polizeireviers Sinsheim vor einem Hotel vorläufig festgenommen.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heidelberg wurde sie am Samstagmittag dem Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Heidelberg vorgeführt. Dieser erließ gegen die 15-Jährige Haftbefehl wegen Fluchtgefahr. Sie wurde danach in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft und der Kriminalpolizei Heidelberg dauern an.