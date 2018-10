Sinsheim-Steinsfurt. (pol/fro) Am Montagvormittag kurz vor 11 Uhr kam es in der Lochbergstraße im Sinsheimer Stadtteil Steinsfurt zu einem Vorfall, zu dem die Polizei nun dringend Zeugen sucht. Eine Seat Altea-Fahrerin war von der Bundesstraße B39 kommend in Richtung Ansbachstraße unterwegs, wobei der Fahrer eines größeren, blauen Fahrzeugs sehr dicht aufgefahren war. Als die Frau ihre Geschwindigkeit in der 30er-Zone entsprechend reduziert hatte, fuhr der Unbekannte weiter auf und überholte letztlich. Bei diesem Vorgang kam es zur Berührung der beiden Autos, wobei am Seat Sachschaden von 5000 Euro entstand, wie die Polizei mitteilt.

Der Unbekannte bog mit hoher Geschwindigkeit in die Ansbachstraße ab und entfernte sich. Die Seat-Fahrerin wollte ihm zwar hinterherfahren, verlor das Auto jedoch aufgrund von Gegenverkehr aus den Augen.

Einem Zeugen fiel dieses Fahrzeug ebenfalls auf; er beschrieb den Fahrer wie folgt: Mitte/Ende 20, Backenbart; trug einen Kapuzenpullover. Auch seinen Angaben nach müsste es sich um ein großes, blaues Fahrzeug, ähnlich eines Mercedes Sprinter mit HN-Kennzeichen gehandelt haben. Er schließt zudem nicht aus, dass es sich um einen "Paketdienst" handeln könnte.

An dem silbernen Seat konnten blaue Lackantragungen festgestellt werden; die Fahrerin selbst wurde nicht verletzt. Die Ermittlungen nach dem Fahrer führen Beamte des Polizeireviers Sinsheim, die Zeugen des Vorfalls bitten, sich unter Telefon 07261/6900 zu melden.