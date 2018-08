Sinsheim. (pol/mare) Unbekannte brachen am Sonntagabend zwischen 23.30 und 23.45 Uhr in der Straße "In der Au" bei einem Fenster- und Türenherstellers ein. Das meldet die Polizei.

Die Täter verschafften sich auf noch unbekannte Art und Weise Zutritt zu dem Firmengebäude und rissen in der Fabrikationshalle gewaltsam einen Automaten von der Wand. Sie hebelten den Automaten auf und stahlen daraus das gesamte Bargeld in noch unbekannter Höhe.

Dann gingen die Unbekannten in das Verwaltungsgebäude, öffneten brachial eine Verbindungstür und machten sich im Empfangsbereich an mehreren Schubladen und Schränken zu schaffen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand ließen sie neben dem Bargeld keine weiteren Wertsachen mitgehen. Der entstandene Sachschaden schlägt mit rund 3000 Euro zu Buche.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Sinsheim unter Telefon 07261/6900 in Verbindung zu setzen.