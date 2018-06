Sinsheim. (rnz) Dieser Autofahrer hatte die Ruhe weg: Erst baute er einen Unfall, dann machte er am Steuer ein Nickerchen. Geweckt wurde der 21-Jährige schließlich von Polizisten, die ihn in seinem demolierten Auto am Sonntagmorgen auf dem Parkplatz an der B 292 unweit der Kreismülldeponie anstupsten. Der Schlafende war zuvor von Mitarbeitern der Straßenmeisterei bei einer Kontrollfahrt entdeckt worden. Ihnen war aufgefallen, dass am parkenden Wagen das Licht brannte.

Wie die weiteren Ermittlungen ergaben, war der junge Mann gegen 4.30 Uhr auf dem Weg von Sinsheim in Richtung Waibstadt. Kurz nach der Einmündung in Richtung Daisbach verlor er auf der regennassen Straße in einer langgezogenen Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug, schleuderte nach links über die Fahrbahn, über einen hohen Bordstein sowie den angrenzenden Grünstreifen.

Das Auto blieb total beschädigt auf dem Waldparkplatz liegen. Das Fahrzeug, an dem ein Sachschaden von mehreren tausend Euro entstand, wurde abgeschleppt. Fremdschaden entstand nicht. Der 21-Jährige blieb zum Glück unverletzt. Dem jungen Mann, der unter Alkoholeinwirkung stand, wurde auf dem Polizeirevier eine Blutprobe entnommen, und sein Führerschein wurde einbehalten.