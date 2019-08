Sinsheim. (pol/geko) Wiederholt war am Dienstagvormittag ein Mann unter Drogeneinfluss und ohne Fahrerlaubnis mit dem Auto unterwegs gewesen, meldet die Polizei.

Am Dienstagvormittag fiel einer Streife ein Mercedes auf. Der 32-jährige Fahrer war in der Vergangenheit bereits mehrfach ohne Führerschein gefahren und ist den Beamten als Drogenkonsument bekannt. Als der Mercedes-Fahrer das Polizeiauto sah, hielt er an einer Tankstelle. Er zeigte den Beamten einen belgischen Führerschein, der sich nach genauerer Prüfung als Fälschung herausstelle. Auf dem Revier machten die Beamten einen Drogentest, der positiv ausfiel. Weiter wurde dem 32-Jährigen Blut entnommen.

Der Mercedes-Fahrer muss sich nun wegen Urkundenfälschung und Fahren unter Drogeneinfluss verantworten.