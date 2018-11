Sinsheim. (pol/mare) Die Planen dreier Lastwagen, die auf einem Autohof-Parkplatz in der Neulandstraße in der Nacht zum Mittwoch abgestellt waren, haben Unbekannte in der Nacht zu Mittwoch aufgehebelt. Das meldet die Polizei.

Ein Lkw-Fahrer bemerkte am Mittwochfrüh kurz vor 6 Uhr die aufgeschnittene Plane und alarmierte die Polizei. Bei der Überprüfung wurden zwei weitere beschädigte Planen festgestellt.

Ob aus den drei Fahrzeugen Waren gestohlen wurden, ist aktuell noch nicht geklärt und bedarf der weiteren polizeilichen Ermittlungen. Tatzeit dürfte Dienstagabend,19.20 Uhr, bis Mittwochfrüh gegen 6 Uhr gewesen sein.

Zeugen, die in dieser Zeit verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Sinsheim, Telefon 07261/6900, in Verbindung zu setzen.