Sinsheim. (pol/fjm) Ein 20 Jahre alter Sinsheimer hat am späten Donnerstagabend an der Einmündung des Wiesentalwegs in den Schwimmbadweg betrunken eine Warnbake umgeworfen und dabei ein geparktes Auto beschädigt.

Dabei wurde er von drei Passanten beobachtet, die ihn bis zum Eintreffen der verständigten Polizei festhielten. Ein Alkoholtest vor Ort ergab einen Wert von fast zwei Promille. Da der Sinsheimer laut Polizei in diesem Zustand seinen Weg nicht mehr alleine fortsetzen konnte, wurde er nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen nach Hause gefahren.

Er sieht jetzt einer Anzeige wegen Sachbeschädigung entgegen. Wie hoch der entstandene Schaden an dem abgestellten Auto ist, ist laut Polizei noch unklar.