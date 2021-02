Sinsheim. (pol/lyd) Am Mittwochnachmittag wurde ein 25-jähriger Mann festgenommen. Wie die Polizei mitteilt, steht er im dringenden Verdacht, mit Drogen gehandelt zu haben.

Zivilen Fahndern fiel der Mann gegen 15 Uhr in der Sinsheimer Innenstadt in verdächtiger Weise auf. Nach kurzer Observation wurde er in der Werderstraße kontrolliert.

Dabei wurden bei ihm mehrere Päckchen aufgefunden und sichergestellt, in denen Marihuana in verschiedenen Kleinstmengen verkaufsfertig eingewickelt waren. Darüber hinaus wurden über 500 Euro aufgefunden, bei denen es sich um vermutliches Dealgeld handelt. Die Ermittlungen dauern an.