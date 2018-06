Sinsheim. (pol/van) Am Montag kurz vor 18 Uhr wurde auf dem Aldi-Parkplatz in der Straße "Breite Seite" eine 23-Jährige Opfer einer sexuellen Belästigung. Das teilt die Polizei mit.

Die 23-Jährige parkte ihr schwarzes Cabriolet auf den Mutter-Kind-Parkplätzen vor dem Discounter. Während ihr Ehemann einen Einkaufswagen holte, entnahm die Frau zwei Plastiktüten mit Leergut aus dem Kofferraum.

Diesen Moment nutzte ein bislang unbekannter Täter, um die Frau am Gesäß zu begrabschen. Neben dem Täter standen zwei weitere Begleiter.

Die 23-Jährige begann sofort lauthals zu schreien. Ihr Ehemann wurde darauf aufmerksam und versuchte den Täter von ihr fern zu halten. Bei einem Gerangel stürzte die Frau zu Boden und zog sich leichte Verletzungen zu.

Einer der Begleiter mischte sich daraufhin ein, ging auf den Ehemann los und zog der 23-Jährigen an den Haaren. Der Grabscher schlug in der Folge den Ehemann mit der Faust auf den Oberkörper, worauf dieser ebenfalls stürzte und sich verletzte. Danach flüchteten die Täter in Richtung Fohlenweideweg.

Der Grabscher soll 1,95 Meter groß und schlank sein. Er hat nach Angaben der Polizei eine dunkle Hautfarbe, sehr kurze, schwarze, krause Haare und auffällig rote Augen. Er trug ein helles T-Shirt sowie Flip-Flops.

Der eine Begleiter soll etwa 1,75 Meter groß und muskulös sein. Auch er hat eine dunkle Hautfarbe und kurze, schwarze, krause Haare sowie einen Drei-Tage-Bart. Er trug ein schwarzes Tanktop, eine kurze Hose und Flip-Flops.

Der zweite Begleiter soll etwa 1,65 bis 1,70 Meter groß sein, eine dunkle Hautfarbe haben sowie ein rundes Gesicht. Er trug ein weißes Basecap mit Glitzersteinchen im Stirnbereich und ein helles T-Shirt.

Hinweise gehen an die Kriminalpolizei, Telefon 0621/174 4444.