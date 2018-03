Epfenbach. (pol/red) Am Samstag meldete eine Zeugin der Polizei einen betrunkenen Autofahrer auf der L 530 bei Epfenbach. Der Mann war gegen 11.30 Uhr mit seinem Opel Astra von Helmstadt in Richtung Epfenbach unterwegs. Beim Abbiegen von der B292 auf die L 530 geriet er in den Gegenverkehr, sodass der Fahrer eines dunklen Pkw, der auf der L 530 in Richtung B 292 fuhr, stark abbremsen musste, um einen Unfall zu vermeiden.

Bei seiner weiteren Fahrt in Richtung Epfenbach fuhr er starke Schlangenlinien und geriet mehrfach in den Grünstreifen und auf Gehwege. Dabei folgte die Zeugin dem Betrunkenen. Durch eine Polizeistreife konnte der Astra-Fahrer schließlich in der Hauptstraße in Reichartshausen aufgenommen werden.

Auch hier benötigte er die gesamte Fahrbahnbreite. Anhaltesignale ignorierte der Fahrer. Der 53-jährige Mann konnte erst in der Hofeinfahrt seines Wohnanwesens gestoppt werden. Die Beamten bemerkten sofort deutlichen Alkoholgeruch im Atem des Mannes. Er war nicht mehr in der Lage einen Alkoholtest durchzuführen. Ihm wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein konnte nicht in Verwahrung genommen werden, da er gar keinen hatte. Gegen ihn wird nun wegen Straßenverkehrsgefährdung und Fahren ohne Fahrerlaubnis ermittelt.

Die Polizei sucht Zeugen und Geschädigte und bittet diese, mit dem Polizeirevier Sinsheim, Telefon: 07261 690 0 Kontakt aufzunehmen. Insbesondere wird der Fahrer des dunklen Pkw, der durch die Fahrweise des 53-Jährigen zum Bremsen gezwungen wurde, gebeten, sich beim Polizeirevier Sinsheim zu melden.