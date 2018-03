Reichartshausen. (pol/van) Bislang unbekannte Täter verwüsteten in der Zeit von Dienstag, 17 Uhr, bis Mittwoch, 7.15 Uhr, die Toilettenanlage am Parkplatz zum "Ruhehain" in der Heldenhainstraße. Wie die Polizei berichtet, haben die Vandalen vermutlich Glasflaschen gegen die Scheibe der Eingangstür geworfen und sie dadurch beschädigt. Auch vor dem Gebäude lagen mehreren Flaschen Alkoholika. Im Toilettenraum rissen die Unbekannten zudem einen Heizlüfter von der Wand und zerstörten einen Mülleimer. Der gesamte Raum wurde außerdem mit Toilettenpapier, leeren Flaschen und Bechern verschmutzt. Der geschätzte Sachschaden beläuft sich auf mindestens 1000 Euro.

Hinweise gehen an das Polizeirevier Sinsheim unter Telefon 07261/690-0.