Sinsheim. (pol/rl) Vier Auto geknackt haben soll ein 35-jähriger Mann in der Nacht zum Donnerstag. Aus den Autos erbeutete er zwei Navigationsgeräte, eine Digitalkamera, einen hochwertigen Füllfederhalter und Zigaretten im Gesamtwert von 2000 Euro.

Ein weiteres Auto habe er aufgebrochen, aber daraus nicht gestohlen, da er angeblich "nichts Stehlenswertes" fand, wie die Polizei mitteilte. Zuletzt soll er in der Straße "In der Kappisau" an einem geparkten Auto die Seitenscheibe eingeschlagen haben. Dabei war er beobachtet worden, wonach der Zeuge ihn angesprochen hatte. Vor seiner Flucht übergab er dem Zeugen seinen Personalausweis und konnte so identifiziert werden. Die Polizei nahm den 35-Jährige noch am Donnerstagnachmittag fest.

Da der Verdächtige keinen festen Wohnsitz hat, wurde Haftbefehl erlassen und der 35-Jährige kam in eine Justizvollzugsanstalt. Möglicherweise ist der Mann noch für weitere Autoaufbrüche verantwortlich. Die Ermittlungen dauern an.