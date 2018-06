Oberderdingen. (pol/rl) Nach dem Brand in einem Seniorenzentrum am Donnerstagnachmittag ist die mit schwersten Brandverletzungen in ein Krankenhaus eingelieferte 82 Jahre alte Bewohnerin gegen Freitagmittag verstorben. Die gleichfalls mit einer schweren Rauchgasvergiftung in eine Klinik gebrachte 97-jährige Frau, die ein anderes Zimmer im betroffenen Flügel bewohnte, befindet sich derzeit noch in einem kritischen Gesundheitszustand. Lebensgefahr kann nicht völlig ausgeschlossen werden.

Ein 23-jähriger Pfleger, der mit einem Kreislaufzusammenbruch in ein Krankenhaus kam, ist inzwischen wieder aus der Klinik entlassen worden.

Im Laufe des Freitags waren Kriminaltechniker mit einem Brandsachverständigen des Landeskriminalamtes vor Ort. Ein vorläufiges Ergebnis zur genauen Brandursache steht noch aus und wird frühestens Anfang der nächsten Woche zu erwarten sein.

Derzeit sind zwei Geschosse des in der Hauptsache betroffenen Ostflügels unbewohnbar. Die weiteren, unverletzt gebliebenen Heimbewohner konnten im unversehrten Gebäudebereich untergebracht werden.

Der durch Brand-, Ruß und Löscheinwirkung zuerst angenommene Schaden von 150.000 Euro blieb unverändert.