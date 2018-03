Neckarbischofsheim. (pol/mün) Erst geriet der Fahrer eine Audi Q3 in der Nacht zu Sonntag in Neckarbischofsheim auf die Gegenfahrbahn und stieß gegen ein geparktes Auto. Dann rammte der 44-Jährige eine Gartenmauer und etwa 50 Meter weiter blieb er mit seinem Audi am linken Fahrbahnrand stehen. Dort verließ der Mann sein Fahrzeug.

Doch Zeugen des Vorfalls, der sich gegen 2 Uhr in der Waibstadter Straße ereignete, informierten die Polizei.

Beamte trafen den Mann an und die Ursache für den Unfall war schnell geklärt. Der Fahrer des Audi stand unter dem Einfluss alkoholischer Getränke. Er musste die Beamten zum Revier begleiten, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt, zudem muss sich der Mann auf eine Anzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung einstellen.