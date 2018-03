Bad Rappenau. (pol/red) Beim Brand eines Wohnhauses in Bad Rappenau Fürfeld ist in der Nacht zum Montag ein Mann lebensgefährlich verletzt worden. Der 59-Jährige sei bewusstlos aus einer stark verrauchten Wohnung gerettet und mit einer lebensgefährlichen Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht worden, berichtete die Polizei in Heilbronn.

Die anderen vier Bewohner des Hauses konnten das Gebäude unverletzt verlassen. Die Brandursache war zunächst unklar. Die Feuerwehr war mit neun Fahrzeugen und 57 Einsatzkräften vor Ort. Laut Polizei entstand ein Sachschaden von rund 50.000 Euro.