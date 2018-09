Kraichtal-Oberöwisheim. (pol/rl) Hohe Flammen schlugen am Montagvormittag aus einer Gasleitung an einer Baustelle der Albert-Schweitzer-Straße neben der Fahrbahn empor. Die Feuerwehr war mit mehr als 30 Kräften vor Ort und verhinderte, dass das Feuer auf die angrenzenden Wohnhäuser übergreifen konnte. Als die Gaszufuhr geschlossen wurde, erlosch der Brand gegen 11.55 Uhr. Verletzt wurde niemand. Der Gefahrenbereich war nach weiteren Messungen in der Umgebung gegen 12.40 Uhr wieder frei. Die Häuser mussten nicht evakuiert werden.

Einzelne Zufahrtsstraßen mussten vorsorglich von der Polizei gesperrt werden. Neben einem dort verlegten Stromkabel wurden an einem Haus drei Rollläden beschädigt. Der Schaden dürfte bei 2000 Euro liegen. Am Montagnachmittag war der Netzbetreiber noch mit Reparaturen an den Stromkabeln beschäftigt.

Die Brandursache ist noch unklar, da die Arbeiten an der Baustelle beim Ausbruch des Feuers bereits beendet waren und sich dort niemand mehr aufhielt.