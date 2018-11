Sinsheim. (pol/rl) Zu einem Feuer auf einer Toilette kam es in Kraichgau-Realschule am Mittwochnachtmittag. Laut Polizeibericht entdeckten zwei Putzfrauen gegen 15.15 Uhr einen brennenden Plastikmülleimer in der Herrentoilette im 1. Obergeschoss. Sie verständigten sofort die Feuerwehr.

Als die Freiwillige Feuerwehr Sinsheim eintraf, hatte der Schulleiter den Brand bereits selbst gelöscht. Eine 54-Jährige erlitt bei ihrem Löschversuch eine leichte Rauchvergiftung und kam vorsorglich ins Krankenhaus nach Sinsheim. Es entstand geringer Sachschaden, die Brandursache ist noch unklar.

Zeugen werden gebeten sich unter der 07261/6900 bei der Polizei zu melden.