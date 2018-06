Jagsthausen. (pol/mare) Mit einem Traktor fuhr ein 47-Jähriger am Montagnachmittag auf der Widderner Straße in Jagsthausen. Als er an einem stehenden Audi vorbei fuhr, blieb er laut Polizei mit seinem Schlepper an dem Auto hängen.

Der Fahrerin gegenüber, die im Auto saß, sagte er, dass er den Schaden bezahlen werde. Als deren Ehemann dazu kam und erklärte, dass er die Polizei rufen werde, setzte sich der 47-Jährige wieder auf seinen Traktor und fuhr in Richtung Widdern davon.

Der Mann konnte von einer Polizeistreife zwischen Widdern und Olnhausen aber angehalten werden. Ein Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht, dass er unter alkoholischer Beeinflussung stand. Deshalb musste er zu einer Blutentnahme mitkommen.

Den Führerschein konnten ihm die Beamten nicht abnehmen, denn er hat keine Fahrerlaubnis. Den Schaden am Audi schätzt die Polizei auf über 2000 Euro.